Maleja Restrepo y el mensaje que le dedicó a su hija que conmovió a muchos

La bella Maleja Restrepo despierta en sus redes sociales todo tipo de sentimientos y es que la actriz no solo divierte con sus particulares reels a cada uno de los internautas, ya que sus ocurrencias junto a Tatán identifican a sus cientos de seguidores quienes no dudan en comentar cada contenido.

Pues bien, la bella Maleja también ha removido bellos sentimientos en sus fans al compartir un emotivo mensaje acompañado de una hermosa postal con su pequeña hija Macarena. No es algo nuevo el verla dándole cariño a su retoño, lo que sí ha calado en sus fieles fans es el mensaje emotivo en donde la influencer nos devuelve al pasado con un texto que resalta la labor de una madre que comparte momentos de calidad con sus hijos.

En el texto la presentadora deja claro cómo también compartía bellos instantes con su mamá cuando era pequeña, lo mismo que ella hace en este momento con su tierna Macarena con quien se deja ver en grabaciones del programa que presenta.

Que siempre recuerdes estos momentos. Yo amaba irme a trabajar con mi mamá, me fascinaba acompañarla a realizar los inventarios y me juraba la mejor secretaría del mundo. Recuerdo estos momentos con emoción y agradecimiento porque gracias a estos tuve una relación aún más cercana con mi madre, entendí sus esfuerzos y la abracé en sus frustraciones. ¿Recuerdan cuando se iban a trabajar con sus padres?

Fue la pregunta que dejó en el aire Maleja a sus seguidores mientras muestra con orgullo cómo pasa los días con la tierna niña y comparte las extensas jornadas de grabación junto a ella.

Maleja un ejemplo de entrega maternal en redes.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía no solo son dos figuras digitales reconocidas, tanto así que no se consideran en sí unos influencers. Cosa con la que muchos no están de acuerdo pues realmente en los comentarios de sus publicaciones, influencian positivamente a su audiencia con esas enseñanzas que, entre chiste y chanza, hacen en sus videos que se vuelven virales.

Pero algo que admiran los seguidores de Maleja, es ese sentido familiar que tiene y se nota en sus publicaciones de Instagram en donde muestra con orgullo la familia que ha construido y los bellos seres humanos que está criando junto a su pareja.

Macarena y Guadalupe sin duda tienen un tesoro con una mamá presente que las acompaña en todos sus procesos de vida, ellas de hecho participan en ese contenido que la presentadora hace continuamente en donde siempre y con buen humor resaltan que la familia es primero.

