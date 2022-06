Maleja Restrepo mostró con orgullo la motricidad de su hija

La creadora de contenido y presentadora Maleja Restrepo aprovechó su más reciente ráfaga de historias para mostrar con sorpresa y orgullo, la habilidad de su hija Guadalupe para manejar la motocicleta grande de su pareja, Tatán Mejía, quien estaba atrás de ella guiándola mientras conducía.

Esto, aunque puede parecer vanal para muchos, lo aprovechó Maleja para mostrar lo orgullosa que está de su hija, porque a diario superaban las habilidades de los padres, situación que la hace muy feliz como mamá.

"A mí me da mucha alegría ver cuando los hijos a uno lo superan en muchas cosas y son mejores que uno en muchas cosas, por ejemplo, Guadalupe no sacó la motricidad de la mamá, no, en realidad no, no creo que yo tenga mala motricida, yo creo que de chiquita nunca me incentivaron o yo nunca me incentivé a aprender otro tipo de deportes, a aprender a manejar moto, a aprender a hacer gimnasia, entonces yo creo que no tuve el impulso", expresó la también modelo.