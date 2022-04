La curiosa reacción de Maleja Restrepo por beso de Tatán en MasterChef

Maleja Restrepo sigue con lupa cada movimiento de su amado esposo en MasterChef Celebrity y es que Tatán Mejía ha sido uno de los concursantes más destacados de esta temporada por cada uno de sus irreverentes, creativos y sobre todo deliciosos platos que lo han perfilado como uno de los mejores para muchos.

Sin embargo, un curioso hecho se presentó en uno de los más recientes capítulos del reality del Canal RCN ya que al tener que cocinar en parejas Tatán lo hizo con la carismática Aída Morales quien cocinó de forma espectacular con su coequipero.

Y aunque la pareja pensaba que no iban a ser llamados al frente por su preparación, por lo que se acabaron el plato en minutos, los tomó por sorpresa que los chefs gritaran sus nombres para pasar al atril.

En medio de ese incómodo momento ya que no tenían nada que presentar la artista quiso romper el hielo y le dio un curioso beso a Tatán, el mismo que se volvió tendencia rápidamente en redes sociales.

Ante esta particular situación, la reacción de la presentadora y actriz Maleja Restrepo lejos de ser problemática fue como siempre enmarcada con el mejor humor. En su cuenta de Instagram la bella Maleja publicó un video en donde aprovechó el polémico beso de su esposo, que evidentemente estuvo en marcado en una broma, para castigarlo de una forma bastante especial.

Con una serie de exigencias y un chantaje bastante divertido, Maleja hizo lo propio ante el particular actuar de su esposo en medio de la competencia que ha llevado con camaradería y buena onda.

Como usted se picoteó a Aída, me hace el favor y levanta la toalla; me deja dormir en el lado que yo quiera y, fuera de eso, me hace el favor y mañana me trae el café como a mí me gusta, no como a usted le gusta, sino como a mí me gusta. Y de ahora en adelante pilas con los pelitos (de la barba), ¿listo?