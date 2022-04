Majo Vargas dedica emotivo mensaje a su mamá en su cumpleaños

La actriz Majo Vargas dedicó un público y emotivo mensaje a su mamá por su cumpleaños.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones y medio de seguidores, la joven compartió un carrusel de fotografías junto a su progenitora en la playa.

Las tres instantáneas son disfrutando de un paradisiaco lugar, en las que se les ve muy sonrientes y amorosas.

Con dichas imágenes, Majo quiso dedicarle unas palabras a su mamá, expresándole lo mucho que la ama y que festeja una nueva vuelta al sol.

Tras su revelación logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde las llenaron de halagos por esa gran relación que tienen y felicitándolas por esta fecha tan especial.

“Hermosas", "mujeres bien lindas", "qué hermosas, muchas felicidades a tu mami, eres muy afortunada por tenerla y ella afortunada de tener una hija como tú", "divinas mamá e hija", "amo la relación que tienes con tu mami", "escribes demasiado, eres una súper escritora, amo esto, felicidades a tu mamá", "amor de madre, el amor más honesto de todos", "ay qué lindas palabras y qué preciosas ustedes", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por su parte, días antes la joven había deleitado a sus seguidores con otra de sus inspiraciones sobre el amor.

“Encontré ese alguien que es capaz de emanar mi ser, que con su presencia hace temblar cada átomo de mi cuerpo... su voz me trasmite paz y tranquilidad y su mirada me cura, me abraza y me besa”, escribió.