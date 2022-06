Maia hizo ejercicios después del parto y sacó sonrisas en redes

Hace pocos meses la vida de la cantante Maia cambió, pero para mucho mejor y es que a sus días llegó una hermosa niña Magdalena, su primera hija y con la que se ha dejado ver plenamente feliz.

También te puede interesar: Maía se enorgullece de haber grabado canción con Gilberto Santa Rosa.

Pero también, Maia se ha unido a esas madres de redes sociales que muestran cada una de las facetas, incluso las complicadas o esas que cuestan un poco más, y es que han visto que no son las única y también muchas madres se identifican con ella y se comparten consejos sobre esas vivencias de la maternidad.

Es por eso que la más reciente publicación de la cantante hizo que más de una mamá levantara la mano, sobre todo porque se sintieron identificadas con las ganas que tiene ella de volver a entrenar, pero lo complicado que puede ser volver a retomar los ejercicios luego de todo el proceso que vivieron y que ahora viven con sus hijos.

Maia decidió grabar un video entrenando, pero se retira muy rápido ya que según ella está un poco "oxidada”. “Se jueee la juventuuu'. Ando como oxida'ita.. Esto de volver a hacer ejercicio está muy duro. ¿Quién por ahí anda sonando como bisagra vieja?”, escribió en su video publicado en su cuenta de Instagram donde dejó saber a sus miles de seguidores que quería hacerlo, pero que será poco a poco.

También te puede interesar leer: Maia enamoró a sus seguidores con video junto a su hija.

Los comentarios no se hicieron esperar, y no es para menos porque muchas se identificaron con esas ganas que no terminan de ser ganas para empezar a entrenar. Incluso, Valerie Domínguez, no dudó en responderle con humor y darle ánimos, asegurándole que pronto pondrá incluso tendrá más fuerzas y ganas que antes.

Maia es una mamá genial

Desde que Maia anunció su embarazo más de uno ha estado al pendiente de su desarrollo, pero también de su progreso porque ella ha dejado ver gran parte de todas las facetas de su embarazo y ahora de su maternidad.

En el video también se puede ver que ella quiere retomar el ejercicio, pero más de uno le destaca que está en buena forma, que se ve muy bien y que puede retomar poco a poco el ejercicio ya que para muchos se ve “hermosa”, “estás en tu mejor momento, disfrútalo”, “eres hermosa como sea”, “estás muy guapa”, expresaron muchos de sus seguidores que la siguen y la admiran ahora mucho más que antes porque está mostrando otra faceta que para ellos hace a la perfección.

No dejes de leer: La curiosa y seria foto de Maía cuando era tan solo una niña