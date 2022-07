Vibiana, madre de Lina Tejeiro, reveló si se ha aplicado Botox en el rostro

Vibiana Tejeiro, madre de la reconocida actriz colombiana Lina Tejeiro, realizó recientemente una dinámica de preguntas y respuestas por medio de sus redes sociales en la cual reveló si en algún momento de su vida se ha aplicado Botox.

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de 250 mil seguidores, la hermosa mujer realizó la popular dinámica de preguntas y respuestas que varias celebridades utilizan para acercarse un poco más a sus fanáticos y charlar sobre diferentes aspectos de su vida.

Por medio de esta dinámica, Vibiana ha revelado diversos detalles sobre su vida personal como, por ejemplo, su anhelo por tener más hijos o datos relacionados con su vida sentimental. Sin embargo, en esta ocasión uno de sus seguidores dejó a un lado este tipo de interrogantes para preguntarle si en alguna ocasión se ha aplicado Botox en alguna parte de su cuerpo.

Ante esto, la hermosa mujer manifestó que efectivamente sí lo había hecho, a pesar de que antes le tenía bastante miedo a este tipo de procedimientos. Sin embargo, destacó que era la mejor decisión que había tomado en su vida, ya que esto le había ayudado a solucionar un problema en sus parpados caídos.

“Yo le tenía pavor al Botox, pero miedo, miedo, miedo… Hasta que me convencieron porque estaba sufriendo, sufro, de párpado caído y el Botox me ayuda a levantarlo entonces evito la cirugía. Me los puse antes de los 50, antes de los 51 y ahorita”, reveló la madre de Lina Tejeiro.

Además de esto, manifestó que el Botox no solo le había ayudado a solucionar el tema de sus párpados caídos, sino que también a cuidar la mordida y su mandíbula en general ya que ella acostumbra a apretar demasiado los dientes.

“Le tenía mucho miedo al Botox, porque he visto personas que quedan súper templadas que no pueden ni hablar y quedan así terribles, y yo no quería quedar así y realmente es la mejor decisión que tomé en la vida para el levantamiento del párpado y adicional para el Bruxismo, porque me ayuda no solamente a cuidar la mordida y la mandíbula, sino los dientes. Aprieto machismo los dientes y me ayudó para eso”, explicó la hermosa mujer sin ningún tabú de por medio.