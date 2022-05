Madonna sorprende con una inesperada petición al papa Francisco

La cantante estadounidense Madonna sorprendió a los más de dos millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Twitter al publicar una inesperada petición dirigida al papa Francisco.

"Hola, papa Francisco. Soy una buena católica. ¡Lo juro! Quiero decir... ¡no lo juro! Han pasado algunas décadas desde mi última confesoón. ¿Sería posible reunirnos algún día para discutir algunos asuntos importantes? He sido excomulgada tres veces. No me parece justo. Sinceramente, Madonna", escribió la cantante en un mensaje en el que etiquetó la cuenta oficial del sumo pontífice.