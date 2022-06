Mabel Moreno vive uno de los momentos más dolorosos de su vida

Mabel Moreno la actriz que le dio vida a Lucrecia Valencia en Café con Aroma de Mujer, por estos días se encuentra disfrutando de un descanso en República Dominicana, luego de haberle contado a sus seguidores que quería pasar su cumpleaños en el paradisíaco lugar.

Puedes leer: Mabel Moreno desea ir a República Dominicana en su cumpleaños

A través de sus historias ha mostrado diferentes momentos de sus vacaciones, sin embargo, tuvo que vivir una situación no tan agradable, durante un paseo en una playa virgen el auto en el que se movilizaban quedó enterrado

“Esto no pasa muy seguido acá, yo después de ver el carrito enterrado dije: bueno voy a aprovechar y me voy a meter al mar… me picó una mantarraya. Quiero decirles que es de las cosas más dolorosas que he vivido en la vida. Pero lo que hay que rescatar de toda esta historia es como se ha portado la gente de República Dominicana, ustedes no saben, en el hotel, la gente de la clínica, los doctores. De verdad, que maravilla, que gente tan especial la de República Dominicana”