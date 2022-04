Mabel Moreno sorprendió a sus fans con su colorido cambio de look

Mabel Moreno sorprendió sus casi dos millones de seguidores que ella tiene en Instagram al revelar un radical cambio de look que sin duda fue muy bien recibido por los internautas ya que según ellos su nuevo color en el cabello, le hace resaltar su belleza.

La actriz, que ha hecho parte de varias producciones del Canal RCN como “Garzón Vive”, “Chica vampiro”, “Chepe fortuna”, “La ley del corazón” y “Café con aroma de mujer” decidió hacerse un cambio radical en su look y en esta ocasión se fue por un tono más colorido y vibrante.

En su cuenta oficial de Instagram Mabel Moreno publicó una fotografía en donde ella aparece en primer plano con una sonrisa tenue y dejando ver que aún lado dejó su cabellera castaña y ahora luce un color rosado en degradé, ya que en las puntas es un poco más claro y hacia la raíz de su cabello el color es negro.

Con esta fotografía Mabel Moreno les deseó muy buenas noches a sus fans y por supuesto la reacción de ellos no se hizo esperar ya que en muy pocas horas la fotografía de la actriz barranquillera ya completa casi 20,000 likes, además ha recibido miles de comentarios de los internautas de la talentosa actriz, ya que utilizaron el cajón de comentarios para llenarla de cientos de mensajes con emoticones de corazón, de sorpresa y de varios elementos de color rosado.

Muchos de ellos le escribieron que ella luce muy bella con su nuevo look, que les encantan el nuevo color de su cabello que ella tiene ahora.

"Muñequita", "So cute", "Guapaaa", "Me encanta", "Mujer me enamoré un millón de veces", "Qué guapa mujer", "Guapa con el pelo rosa", "Bellísima siempre feliz noche", "Si ya estaba enamorado, ahora mucho más", "¿Es real? Pensé que era un filtro", "Muy cool", "Buenas noches, grato sueño, feliz descanso", "Dios pero que cabello lindo", "Wow que hermosa", fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió la publicación de Mabel Moreno en su cuenta oficial de Instagram.