Mabel Moreno recuerda y reflexiona con escena de ‘Café con Aroma de Mujer’

En su cuenta de Instagram con más de 1 millón 800 mil seguidores, la hermosa actriz Mabel Moreno recordó una escena de la romántica telenovela ‘Café con Aroma de Mujer’.

Junto con el video, la artista reflexiona sobre la evolución que tuvo su personaje. En la escena aparece con los actores Carmen Villalobos y Diego Cadavid.

En la escena, Lucía, Lucrecia e Iván están preocupados por el amorío que tiene Sebastián con Gaviota y piensan que podría presentarla como su novia en el matrimonio de Iván con Lucrecia, algo que preocupa mucho al personaje que interpreta Mabel.

Son bastantes los seguidores de la telenovela que admiraron, a través de los comentarios, la actuación de Mabel y la gran historia que los enganchó desde el principio.

“ESTE TBT NO ME GUSTA. ME ENCANTAAAAAA. TEAM LULU FOREVER” escribió una de las fans.