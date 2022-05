Mabel Moreno desea ir a República Dominicana en su cumpleaños

La bella y talentosa actriz colombiana, Mabel Moreno, quien recientemente respondió si se radicara en otro país, les quiso recordar a sus seguidores lo mucho que ama la playa y les expresó que le gustaría pasar su cumpleaños en República Dominicana.

Con un bello video en el que recopila varias de sus postales en diferentes playas, Mabel explicó en su Instagram con más de 1 millón 800 mil seguidores que su deseo a corto plazo es irse a las playas dominicanas a pasar un gran cumpleaños.

“Ustedes saben que a mí me encanta la playa, los que me siguen me ven en playa porque eso es lo que busco cuando no estoy trabajando y viene mi cumpleaños muy pronto, el 25 de junio. Por estos días, me encontré por casualidad con el ministro de turismo de República Dominicana y me dijo que esas playas hay que conocerlas ¿Ustedes qué dicen?” dice la actriz en su video.