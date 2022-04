Luly Bossa revela su rutina para marcar la espalda

La bella y talentosa actriz barranquillera, Luly Bossa, se ha destacado por sus grandes actuaciones y la hermosura que siempre irradia. Ahora decidió mostrar una de sus rutinas de ejercicio para demostrar cómo hace para mantener su salud y su figura.

En su cuenta de Instagram con más de 550 mil seguidores, la artista publicó un video en el que muestra su espalda marcada (muy orgullosa de ella) y la rutina que hace para tenerla así.

“Mi espalda, uno no se da cuenta de lo grande que es ese músculo y todo lo que hay que trabajar para marcarlo... Aquí va esta rutina acompañada de abdomen de @silvyaraujo #retobefearce Lo máximo, no me fallo a mí misma, entonces dejo de cuestionar todo y a todos, pero sobre todo a Dios. Cumple contigo primero” escribió la actriz en la descripción del post.