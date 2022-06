Luly Bossa aprovecha terapia de su hijo para enviar profundo mensaje

En su cuenta de Instagram con más de 550 mil seguidores, la reconocida actriz colombiana Luly Bossa publicó un video en el que muestra cómo su hijo hace una terapia para reacondicionar su corazón.

Esta bellísima artista, quien recientemente le explicó a su hijo cómo lo ama, le pidió a su hijo que saludara a sus seguidores, pero él siguió haciendo la terapia, así que lo corrigió tiernamente.

“Que un saludo para la gente de Instagram jajaja, pero yo te dije fue que saludaras no que silbaras jajaja. Eso… ya casi, ya casi. Ahí, pero con el pito, yo te quiero oír. Epaaaaa. Eso, con los dedos porque si te pasas la lengua otra vez se moja. Esooooo, esooooo” le decía tiernamente Bossa a su hijo.

En la descripción del post, Luly no sólo explicó qué era lo que estaba haciendo su hijo, sino que invitó a sus seguidores a ser mucho más agradecidos.

“¿Pueden respirar? No lo den por sentado, agradezcan. ¿Tienen un corazón que late normal? No lo den por sentado, agradezcan. ¿Pueden pararse? Agradezcan. NO DEN NADA POR SENTADO. Esta fue una de las tantas terapias que Angelo hace a diario para reacondicionar su corazón. Ya tiene más fuerza” escribió.