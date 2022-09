Luisa W sorprendió con inéditas fotos de su físico y relación

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W habilitó hace tan solo unas horas, la famosa dinámcia de preguntas donde se comprometió a mostrar fotos o videos de los momentos que sus seguidores le solicitaran.

Como es habitual en estos casos, estos no perdieron oportunidad para indagar sobre contenidos durante los inicios de su relación, de cuando no era mamá y de otras experiencias que no hubiese hecho públicos en sus redes personales.Fue así, como la paisa muy fiel a su estilo, no tuvo reparo en compartirlos.

Lo priemro que mostró fue una imagen de su enorme y lujoso closeth, el cual no piensa dejar así, ya que anticipó que se viene una remodelación para dicho espacio. Luego, mostró a petición de sus fans unas foto de sus pies, con la que aseguró está perdinedo dinero, ya que siempre ha manifestado amar el aspecto que tienen.

Tras esto, le pidieron mostrar algún contenido de su primer embarazo, a lo que mostró un clip entrenando, lo que al parecer fue fundamental para que recuperara su figura a tan pocos meses de haber dado a luz. Tras esto, le pidieron pidieron una foto del amor de su vida, a lo que quiso dejar claro que aunque ama a su pareja, el gran amor de su vida después de Dios es ella misma y sus dos hijos.

Luisa W desempolvó contenidos en sugerentes prendas

Dentro de esta dinámica también hubo algunos contenidos subidos de tono, como lo fueron las fotografias y videos donde lucía lo más delgada posible. Para presumirse, mostró un clip donde hizo diferentes poses mostrando lo tonificado que tenía su cuerpo. Después, le preguntaron por algún contenido antes de sus embarazos y puso uno, donde con prendas menores y una malla encima, dejó relucir sus innegables curvas.

Manteniendo este hilo, le preguntaron por algún recuerdo pasional junto a Pipe, a lo que mostró un video donde le besaba de manera muy intensa. Luego reforzó estos momentos con su pareja, con una instantánea donde los tres aparecían durmiendo junto a su primogénito Máximo.

Culminó estos contenidos mostrando momentos de su experiencia en Dubai, de cómo lucía radiante a solo 9 días de haber dado a luz y mostrando el lujoso y exclusivo espacio de maquillaje que tiene en su casa.

