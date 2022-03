Luisa W se mostró entre lágrimas en el concierto de Miley Cyrus

La creadora de contenido Luisa Fernanda W se mostró muy emocionada en sus plataformas digitales, al poder ver en el escenario a una de sus interpretes favoritas: Miley Cyrus.

Recordemos que la estadounidense hizo su anhelado show en en el Estadio Cubierto Movistar Arena de la capital colombiana, donde sus más fieles fanáticos de todo el país, se reunieron para cantar a todo pulmón sus clásicos y más recientes éxitos.

Fue cuando cantó uno de sus éxitos pasados "Tha Climb", que Luisa se mostró bastante conmovida, al recordar la mujer soñadora que también era años atrás.

Lloré, los ue me siguen hace años saben por qué...Me siento super chistosa llorando por una canción, pero literalmente así suene estupido, esa canción me cambió la vida. Me recuerda a esa niña loca, soñadora...que aún sigue en mí