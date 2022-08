Luisa Fernanda W se despachó contra la crítica entre mujeres

Luisa Fernanda W sorprendió en las últimas horas con una historia en su Feed de Instagram, donde dejó en evidencia su profunda admiración por Hailey Bieber, esposa del rapero canadiense Justin Bieber, dejando claro que si ella fuese él, también se hubiese casado con esa mujer.

Al parecer, su postura desató posturas divididas entre sus millones de seguidores, quienes empezaron a recordarle que Selena Gómez, era mucho más bella. Esto, sirvió para que Luisa hiciera una poderosa reflexión al respecto, frente a lo negativo que es la comparación y sobre todo entre mujeres.

Ahorita puse una historia de Hailey Bieber, diciendo que si yo fuera Justin Bieber también me hubiera casado con ella y muchas me empezaron a escribir, como "no, es más linda Selena Gómez", ¿por qué comparar mujeres si las dos son bellísimas? cada una en su esencia, no veo cuál es la necesidad de nosotras mismas como mujeres compararnos con otras.

Sus palabras no quedaron ahí y dejó claro que ese comportamiento es muy gracioso para ella, pero no gracioso de risa sino gracioso de raro, porque para ella todas las muejres tienen bellezas y esencias diferentes.

La creadora de contenido soprendió hace unas horas a sus millones de seguidores al sincerarse sobre los fuertes cambios físicos y emocionales que está viviendo a raíz de su segundo proceso de gestación, donde viene en camino su segundo hombrecito: Domenic.

Hoy no he querido hacer mucho, ustedes saben que yo amo grabarles contenido, pero también hay días en los que tengo que escuchar a mi cuerpo, hoy no me he sentido muy animada, hay muchos cambios emocionales y físicos que me hacen sentir extraña, pero bueno, espero y se me pase, tengo planeado grabarles muchas cosas chéveres...por otra parte hoy termino de organizar toda mi charla de mañana en el Movistar Arena, estoy segura que les va a encantar.