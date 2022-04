"Me desconozco": mensajes con los que Luisa Fernanda W preocupó a sus fans

La creadora de contenido Luisa Fernanda W es una de las mujeres más queridas, sonadas y seguidas de la farándula nacional por sus contenidos de belleza y diversión, por sus vida en pareja con el cantante de música popular Pipe Bueno y sobre todo, por el nuevo ciclo que vive como mamá, con el que miles de sus seguidoras se han sentido identificadas.

Esto hace que gran parte de lo que hace y publica la mujer se convierta rápidamente en tendencia nacional y digital, donde constantemente se le ve empoderada, inspiradora y activa con sus múltiples obligaciones. Sin embargo, recientemente preocupó un poco a sus millones de seguidores, el axteriorizar que en este momento de su vida, está pasando por una etapa donde no se siente muy segura de ella misma tanto física y emocionalmente.

En las últimas horas la también cantante antioqueña aprovechó parte de sus estados en Instagram, para reiterar que sigue sintiéndose no muy bien y que no ve la hora de ser la misma Luisa enérgica y empoderada de siempre.

" Últimamente me desconozco, espero conocerme pronto de nuevo y grabarles muchos videos ", escribió la joven sobre tres fotografías, donde no se le ve arreglada y empoderada como de costumbre.

Estas palabras y las que ha venido compartiendo en los últimos días, aumentaron la preocupación de sus millones de fanáticos, quienes no han dudado en compartirle amorosos e inspiradores mensajes con la intención de subirle el ánimo, ya que recordemos, que en los últimos días también manifestó no sentirse muy linda, ni recargada emocionalmente, lo que la está haciendo atravezar una etapa de inseguridad que le da bajones emocionales.

También hay días en los que no me siento tan guapa y me digo a mi misma "tu estás espectacular", por ejemplo estoy pasando por esta etapa donde me entran inseguridades y no está mal estar insegura de vez en cuando, es que el proceso de amor propio es tan duro, es una vaina que la gente cree que uno siempre tiene que ser el más seguro, pero no es así.