Luisa W desfiló el outfit que usaría para verse con un exnovio

Si por algo se ha caracterizado la creadora de contenido Luisa Fernanda W en los últimos años, es por su belleza y sensualidad, por compartir sus experiencias como mamá y sobre todo, por publicar constantemente contenidos de belleza y recomendaciones de moda, que por las últimas semanas, habían estado muy ausentes en su perfil.

Recordemos que tras los fuertes rumores de embarazo que han estado rondando, la mujer confirmó que no se ha sentido muy bien anímica y físicamente y que por ello, ha estado un poco perdida de sus habituales clips. Sin embargo, su más reciente cambio de look, sirvió como inspiración para volver más recargada y retomar videos con los outfits que usaría para ciertas situaciones determinadas.

Luisa Fernanda W mostró el sensual vestido que usaria para ver a su ex

Retomó su propuesta con un atrevido y escotado vestido en tono verde y tela satín, con el que dejó al descubierto sus envidiables curvas, al desfilar y recrear una supuesta conversación con ese exnovio.

-El: hola, saludar es de buena educación +yo: hola, tiempo sin verte...estás como rarito...yo en mi mente, "por no decirle que está feo".

Bastaron minutos para que su video superara los 86 mil "me gusta" y acumulara miles de comentarios, que en su mayoría, festejaban su regreso con estos contenidos y otra minoría, no se mostró muy empática con los mismos.

"Amo que vuelvan estos videos y tu actividad por aquí, espero con ansias el story time con @pipebueno", "Con esa pinta el man confirma porque la dejó. Se ve ordinaria mija.", "Mi niña hermosa, ese look me encanta, todo se te ve bien", "ya era hora que regresaras, hacías falta con estos videos, no te dejes opacar por los malos comentarios, eres la más" y "Me hueles a embarazo con ese corte me recuerda cuando máximo", fueron algunos de los comentarios.

Como se puede evidenciar en los comentarios, también hubo quienes ratificaron su sospecha de embarzo, no solo por la pancita que aseguran ver, sino por los cambios de los que ella misma a hablado en redes y por su más reciente cambio de look, con el que muchos recordaron que fue el mismo que se hizo cuando estaba viviendo el proceso de gestación de su primogénito.

