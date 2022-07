Luisa W mostró los calzoncillos de Pipe Bueno por una divertida razón

Luisa Fernanda W decidió aparecer en redes sociales como nunca antes lo había hecho. Y es que la influenciadora mostró la ropa interior de su pareja y padre de sus hijos, Pipe Bueno.

Sí, y aunque todo fue en forma graciosa ya que hizo un Tik Tok que está en tendencia, sacó todas las sonrisas de sus miles de seguidores al dejarse ver en esa faceta.

En el video se puede ver a Luisa Fernanda W con un look muy sensual con un ajustado vestido de color morado con detalles brillantes, pero además apareció con lentes de sol en lo que sería la sala de su casa, mientras de fondo suena una canción que va acorde con el texto con el que acompañó el video, “cuando solo quería bajarles los bóxeres y ahora se los estás doblando”.

El video de inmediato se llenó de comentarios porque Luisa Fernanda W se mostró en un video en el que más de uno se identificó, pero al mismo tiempo sacó ciento de sonrisas sobre todo porque muchos conocen la relación de ellos y que muchas veces han contado que eran grandes amigos y que se divirtieron, salieron y no pensaron nunca llegar a este punto de hacer familia.

Por eso, muchos le dejaron saber que no era la única a la que le había pasado, porque muchos terminan de esa forma con sus actuales parejas. Cientos de ‘likes’ y de comentarios recibió el video de la influenciadora que divirtió a sus miles de seguidores, y además la dejó ver en su faceta de ama de casa que también combina con la de ser madre y todos los roles que ahora está ejerciendo como empresaria.

Una familia en crecimiento

Luisa Fernanda W no ha dejado que su embarazo la deje mostrarse cómo quiere y además aparezca en redes con looks muy a su estilo y demostrando que todo es cuestión de actitud y que un embarazo no es un muro para verse menos sexy.

Y es que Luisa Fernanda W ahora mismo ya supera los cinco meses de embarazo y este sería el segundo hijo que tiene con su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno.

Además, que su contenido diferencial se ha caracterizado en los últimos meses por mostrar todos esos cambios de look que la hacen destacar para muchos y generar polémica para otros porque no siempre son de su agrado.

