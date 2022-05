Luisa Fernanda W hace reveladora confesión sobre su salud

La creadora de contenido Luisa Fernanda W, sin lugar a dudas es una de las mujeres más queridas y seguidas de las plataformas digitales y medios de comunicación en Colombia por su sonada relación con el cantante de música popular Pipe Bueno, por sus experiencias como mamá, por sus contenidos de humor, moda y belleza y, recientemente, por las fuertes especulaciones de un nuevo embarazo.

Sin embargo, las noticias sobre la antioqueña parece no tener fin, pues recientemente aprovechó una ráfaga de historias para referirse a un tema bastante personal del que no se había atrevido a hablar antes. Se trata de un problema de alopecia que viene padeciendo desde hace varios años atrás por herencia de su progenitora y que fue empeorando a raíz de los múltiples tratamientos capilares y de belleza que ésta se ha realizado en su cabello.

Yo tengo una leve alopecia, osea que es por genética, mi mamá tiene esta alopecia y yo también, antes es que yo tengo pelo... A eso súmenle todos los procedimientos que yo me he hecho en el pelo de todo tipo, digamos que me he pintado el pelo de todos los colores que tú quieras, entonces antes tengo pelo. Me he hecho decoloraciones muy fuertes, yo antes tenía un pelo divino como el de mi hermana, largo, abundante y precioso, expresó la paisa.