Luisa W responde a quienes aseguran que le fue infiel a Legarda con Pipe Bueno

La influenciadora Luisa Fernanda W despejó algunas dudas a sus millones de fanáticos en su cuenta de Instagram.

Allí activó una herramienta de preguntas y fue cuestionada sobre qué es lo más loco que ha hecho con su pareja, el cantante Pipe Bueno.

Su respuesta sorprendió a muchos, pues decidió hablar sobre su historia de amor y aprovechó para responder una de las críticas que constantemente suele recibir por este romance, donde muchos han asegurado que le fue infiel a su expareja, el fallecido cantante Legarda.

Esto porque, para muchos, la relación entre la creadora de contenido y el artista se dio demasiado pronto luego del accidente del artista.

“Lo más loco que hemos hecho Pipe y yo ahora fue enamorarnos en un punto de nuestras vidas donde ni él ni yo pensaba volverse a enamorar, o por lo menos no por ese tiempo. Pero nos enamoramos y después hicimos algo más loco, seguimos nuestros sentimientos sin importar los prejuicios y críticas de algunas personas, después de todo eso y empezamos a formar una familia, entonces cosas locas hemos hecho muchas hasta ahora.

Además, envió un motivador mensaje a sus millones de admiradores sobre disfrutar de cada instante de la vida.

“Solo les digo que no hay historias de amor perfectas, ni relaciones perfectas, pero cuando hay amor real sobrepasas muchos obstáculos para construir, jamás será fácil porque sí o sí tendrás a muchas personas de acuerdo o desacuerdo, tú solo sigue tu corazón, igual y estamos en este mundo de paso, tú solo disfruta de lo que te hace feliz” , agregó.

Por parte, también confesó si se imaginó haber tenido la vida de la que hoy goza.

“Muchas cosas sí la verdad, porque desde muy niña las manifesté, en mi libro "Todos Somos Poderosos" que lo escribí cuando muy niña les cuento mucho de esa fuerza interior, por otra parte, también me he esforzado mucho y me ha tocado durísimo para cumplir mis objetivos, pero muy honestamente muchas de las bendiciones y cosas bellas que tengo hoy en día han sido regalos de Dios (o así lo veo yo)”, dijo.