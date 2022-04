Luisa W confesó si extraña algo de su vida cuando no era mamá

La creadora de contenido y ahora empresaria Luisa Fernanda W aprovechó la dinámica de preguntas en sus historias de Instagram, para hablar sobre un tema del que poco se le ha visto referirse de manera tan detallada: la maternidad.

Esa fue precisamente la dinámica que dispuso la antioqueña para su cajon de preguntas, "hablar sobre cosas de mamás", donde varias de sus seguidoras no perdieron oportunidad para consultarle sobre su experiencia y los cambios que ha tenido su vida, físico, emociones, etc.

Entre las preguntas, hubo una que llamó particularmente la atención e iba dirigida a si extrañaba algo de sus planes y ritmo de vida de cuando no era mamá a lo que vive actualmente.

"No sé cómo les sonará esto, pero la verdad no extraño nada y les sonará súper lindo, súper poético, cursi, ridículo, no sé, pero yo amo ser mamá, es lo mejor que me ha pasado en la vida, solo lo entiende quien lo vive", expresó Luisa.