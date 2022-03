Luisa sorpredió al revelar las cosas que no le gustan sobre ella y su entorno

La empresaria y creadora de contenido antioqueña Luisa Fernanda W sorprendió en las últimas horas al dedicar gran parte de sus historias de Instagram, para confesarle a sus seguidores las cosas que no le ustaban.

Lo cómico de la situación, es que para sorpresa de muchos, no le gustan demasaidas cosas que incluso, son bastante típicas en las personas y en la cultura de su ciudad.

Estamos hablandod e uno de los platos más icónicos de la gastronomía antioqueña: la bandeja paisa, misma que Luisa reveló entre risas no ser de su agrado. Su lista no quedó ahí y entre los otros alimentos que no le gusta consumir se destaca la yuca, el cilantro, la arracacha y licor predilecto de los paisas: el aguardiente.

Su lista continuó con otros facotres lejos de la culinaria. Expresó que no le gusta hablar por WhatsApp, no le gusta que le digan "mor", no le gustan los vestidos de flores (aunque los ha usado).

Otra cosa que no me gusta es la palabra influencer ¿cuánto más? no puedo con esa palabra...tampoco me gusta la desinformación de mi país, los medios no informan sino que desinforman y por eso estamos como estamos, añadió.

Culminó su clip aclarando que no le gusta para nada las mentiras y por ello, quiso aconsejar a sus seguidores para que hablen siempre de frente. Físicamente no le gustan sus manos y ya no le gusta para nada el cabello de colores.

