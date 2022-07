El fascinante Outfit que Luisa W usaría para un festival

La creadora de contenido y empresaria antioqueña Luisa Fernanda W es constantemente tendencia por sus contenidos de humor, belleza y moda, con los que se ha impuesto en las plataformnas digitales, donde actualmente supera los 17,4 millones de seguidores, solo en su perfil de Instagram.

Esto hace que gran parte de lo que hace y publica se convierta rápidamente en tendencia digital como fue el caso de su más reciente Reel, donde fiel a su dinámica de outfits, mostró a petición de una seguidora, la pinta que usaría para ir a un Festival.

Para esto, la también cantante optó por un diseño sobrio pero sexy que dejó a su pancita como protagonista. Se trata de una falda en larga con detalles en transparencia, un crop top muy corto y escotado, unas botas vaqueras con diseños en lila, un accesorio de cadenas para poner sobre su falda y una chaqueta de brillantes, que hacía match con los accesorios y colores de sus prendas.

Todo esto, lo remató con una esclusiva cartera de diseñador (Louis Vuitton) y unas gafas blancas, que terminaron de dar ese toque fresco y urbano a una pinta que inicialmente podría parecer semiformal.

Como se puede evidenciar en la descripción del clip (Tengo ganas como de un festival. Cuál me recomiendan?) Luisa tiene un gran antojo por asistir a algún festival musical y para ello, pidió la asesoría de sus seguidores para visitar alguno que no conozca.

Luisa Fernanda W recibió múltiples elogios por su outfit

Como era de esperarse, fue cuestión de minutos para que su clip se hiciera viral, superando en cuestión de horas, los 55 mil "Me gusta", y acumulando miles de comentarios que en su mayoría elogiaban su buen gusto, la belleza de las prendas y la combinación y la ternura que emana actualmente con su barriguita.

"Me encantaaaaaa", "Embarazada pero con estilo yesss", "Cualquier look te queda super lindo", "Me encanta y si haces algo más ecofriendly, sabemos que son hermosos los outfits diarios pero si nos enseñas moda sustentable ?", "Me gusta todo menos la chaqueta pero lo demás si", "1'50 peso pluma y muchísimo estilo", "hermosa mi Ídola. Saludos desde Venezuela" y "A esta mujer no le queda nada grande!", fueron algunos de los comentarios.

