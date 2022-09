La propuesta de Luisa Fernanda W para lucir radiante en amor y amistad

La creadora digital Luisa Fernanda W tiene a millones de fans que están muy pendientes de su estado de salud y el de su bebé, luego que estuviera algunos días hospitalizada. Aunque la joven ya se encuentra en casa y siguiendo las recomendaciones médicas, sus seguidores siguen muy atentos a cada una de sus publicaciones.

Recordemos que la influenciadora se encuentra en el último trimestre de su segundo embarazo. Según ha dicho Luisa en anteriores oportunidades, Domenic podría nacer a finales de octubre.

Por lo anterior, cuando Luisa manifestó que estaba hospitalizada, muchos en las redes manifestaron su preocupación. Lo cierto es que Luisa tuvo unas pequeñas contracciones que fueron controladas por los médicos y el bebé se encuentra muy bien de salud.

“Me paso a urgencias y resulta que estaba teniendo contracciones, no muy fuertes, pero sí seguidas... el cuellito del útero se me estaba acortando, entonces por eso me dejan hospitalizada. Pero, gracias a Dios, Domenic llegó muy bien, es decir, el líquido amniótico bien… entonces me ayudaron a regular esas contracciones…” contó la Luisa Fernanda W en sus redes para aclarar las razones por las que estuvo hospitalizada.