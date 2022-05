Luisa Fernanda W fascinó con su cambio de look

La empresaria y creadora de contenido Luisa Fernanda W sorprendió en las últimas horas a sus millones de seguidores, al mostrar el cambio de look por el que optó, el cual brilló por la naturalidad que le da. Se trata de un retiro de extensiones, corte de cabello y tono negro que ya había dejado en su vida hace varios años, justo cuando pasó por el proceso de gestación de su hijo Máximo.

Recordemos que los rumores de un nuevo embarazo han estado muy latentes y coincidencias como esta, los avivan aún más. Sin embargo, también hay que recordar que Luisa es de las mujeres que más cambios se ha hecho tanto en tonos como en cortes, por lo que simplemente podría tratarse de uno más.

Miren quién anda por aquí que me va a hacer un cambio de look, ¿qué se imaginan que me voy a hacer', ¿color o corte?...dijo la mujer, quien minutos después mostró muy emocionada su resultado: "Pues sí, otra vez me quité las extensiones, me corté más el cabello porque lo quería así, bien cortico y no me molesta, no le temo a nada, no le temo a los cambios