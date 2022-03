Luisa Fernanda W mostró el vestido que usaría para cuando le pidan matrimonio

La influenciadora Luisa Fernanda W cautivó a miles de sus fanáticos al revelar el vestido que usaría para cuando le pidan matrimonio.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 16 millones y seguidores, la joven compartió un video en el que se mostró modelando un outfit a petición de una de sus admiradores.

“Alístate para cuando te van a pedir matrimonio”, le escribió la usuaria.

En la grabación se dejó ver desde la comodidad de su casa utilizando una elegante vestido ajustado y brillante, con un gran escote en la parte delantera y en la espalda.

Luciéndolo de diferentes ángulos, la creadora de contenido deleitó a miles de sus fanáticos.

Además, aprovechó para cuestionar a sus seguidores sobre si les gustaría dar ese importante paso en sus vidas.

“Honestamente, ¿algún día les gustaría casarse?”, agregó en la descripción de la publicación, logrando miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y sarcasmo a la hora de recrear estos outfits.

“Divina”, “súper”, “perfecta”, “me enamoré de ese vestido”, “espectacular. Me encanta ese vestido. Hasta me dieron ganas de que me pidan matrimonio, para ponerme uno así”, “top”, “que vestidos tan hermosos”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Además, de seguirles pidiendo pintas para otras ocasiones, como para el divorcio o decir ‘me opongo’.

Por su parte, la influenciadora continúa entreteniendo a sus fanáticos con su diverso contenido para redes sociales y con sus emprendimientos.

