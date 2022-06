Luisa Fernanda W reveló la razón por la que no sonríe en sus fotos

La influenciadora y empresaria Luisa Fernanda W, reconocida en redes sociales por su amplia trayectoria en la creación de contenido digital, recientemente aclaró a sus seguidores el motivo por el cual hace un par de años atrás sonreía en sus fotografías y actualmente ya no lo hace.

Aunque muchos creerían que se debe a algo relacionado a si está feliz o triste en la actualidad, el motivo por el que Luisa no sonríe en sus fotos en estos momentos de su vida es totalmente diferente.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de 17 millones de seguidores, la influenciadora apareció para aclararle a sus seguidores esta duda que surgió por parte de ellos luego de que compartiera horas antes un reel con inéditas fotografías antes de sus retoques estéticos.

Y es que en este audiovisual se podían observar varias instantáneas que evidencian en gran medida los cambios físicos y las múltiples facetas que ha tenido la hermosa mujer con diversos look's desde su infancia hasta ahora, que vive su segundo proceso de gestación.

La empresaria manifestó que esto se debía a que cuando decidió ponerse un diseño de sonrisa no había quedado cómoda con el resultado, y que por esta razón ya no le gustaba enseñar sus dientes.

“Ayer les subí un video pues donde les muestro fotos mías de antes y pues versus ahora, y me di cuenta de algo que ustedes también me hicieron ver y es que yo antes sonreía muchísimo en las fotos. Y esto sucedía antes de yo haberme hecho un diseño de sonrisa que ya me quité… Entonces, cuando me hice ese diseño de sonrisa, pues yo perdí la costumbre de sonreír, porque me sentía muy insegura sonriendo. De hecho, pasé mucho tiempo con este diseño de sonrisa y yo decía: juepucha, ¿Cuándo me quito esto? No me siento yo, porque mis dientes ya eran bonitos”, explicó.