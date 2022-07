Tips de Luisa Fernanda W para vencer la timidez

Contrarion a lo que muchos conocen actualmente de Luisa Fernanda W, la empresaria reveló que es una mujer muy tímida y que de hecho, antes lo era mucho más, al punto de haber pasado grandes vergüenzas por no saber controlar sus nervios a la hora de expresarse públicamente o de tener una entrevista importante. Estos, hacían que la intención de su mensaje no se diera de manera clara y acertada.

Yo hasta hace muy poco tiempo era la persona más tímida del mundo para ponerles un ejemplo de esta timidez, cuando a mí me hacían "X" o "Y" entrevistas o estaba hablando en público yo me metía unas enredadas que ni yo misma entiendo por qué, ya después me di cuenta que todo eso era por mi timidez, así que aquí les voy a dar unos tips que a mí me han ayudado un poco a vencer esa timidez, todavía estoy en elo proceso que créanme que esto me ha ayudado full.