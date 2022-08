Luisa Fernanda W confiesa que su bebé ya no la está dejando dormir

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 17 millones de seguidores, la creadora de contenido paisa conocida como Luisa Fernanda W reveló a sus seguidores que pasó una mala noche este miércoles 17 de agosto.

Y es que Luisa, quien recientemente reveló sus condiciones para trabajar con una marca, está embarazada de su segundo bebé con el cantante Pipe Bueno y justo está pasando por una etapa en la que no puede dormir muy bien. Así lo explicó:

“Les cuento que hoy empecé mi día bastante tarde porque ayer trasnoché, ya que el bebé no me dejó dormir muy bien, o sea estoy como en esa etapa en la que se acomoda en ciertos lugares y no me siento cómoda… pues como en cierta posición, es tenaz, per bueno. Por aquí ya me estoy haciendo mi terapia capilar, que no me falte. Y listo me dejó esto treinta minutitos y nada pasaba a saludarlos, ya nos vemos en un ratito” explicó la influenciadora.