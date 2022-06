Luisa Fernanda W salió a mercar con “look pesado” junto a su hijo

Aunque le ha dado y también ha sido foco de muchos comentarios negativos, la influenciadora Luisa Fernanda W no ha dejado de publicar esos looks que usaría para ciertas ocasiones que le piden sus miles de seguidores en redes.

Es por eso que Luisa Fernanda W dejó ver su look para ir junto a su hijo Máximo y en etapa de embarazo, a comprar varias cosas para su casa y atender algunos compromisos. Pero lo que más llamó la atención es que no solo se vistió toda de negro, con un legui de cuero, ajustado a su cuerpo, pero sin hacer presión en su barriga de embarazo. También usó un top que deja en evidencia su figura materna, y también una chaqueta gruesa, grande para su talla en cuero negro.

Todo eso lo hizo en juego con unas botas de marca internacional que aseguró son muy cómodas y como si esto fuera poco dejó ver un maquillaje cargado que hizo en su rostro como si fuera de noche, o como si fuera a cumplir con alguna responsabilidad más importante, pero destacó que iría a hacer cosas sencillas, pero quería ponerle toda la actitud.

El video dejó impresionados a sus seguidores porque el look de Luisa Fernanda W se veía para muchos muy cargado, pues partiendo de las diligencias que tenía que hacer, mientras que a otros les encantó la forma en la que ella sale a la calle sin importar la magnitud de las actividades que deba hacer, otros le dejaron saber que todos los looks que usa son de su agrado y que, además les parecía maravilloso que no se dejara llevar por los comentarios de personas que no les gusta su forma de vestir o de llevar ciertos accesorios.

Y es que incluso Luisa Fernanda W desde que anunció su embarazo no ha dejado de lucir looks sensuales, al contrario, está dispuesta amostrar su figura y su proceso pues ha manifestado en más de una ocasión que ama estar en embarazo y presumirlo.

Se creció la familia W

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se convertirán en padres nuevamente. La pareja lo anunció con un video de ese momento donde ambos confirmaron la noticia. Luego, respondieron preguntas de sus seguidores sobre el proceso y dejaron saber lo felices que estaban con esta nueva etapa, y aunque no revelaron el sexo, sí dejaron saber que están ansiosos y más de uno espera que sea la niña.

Y es que Luisa Fernanda W hace poco más de un año se convirtió en madre del pequeño Máximo, quien ha cambiado su vida y ha hecho de ella una nueva versión, pero también ha dejado ese amor tan amplio que ella está segura de que está lista para un nuevo miembro en su familia.