Luisa Fernanda W reveló detalles sobre su encuentro con Madonna

En la jornada de este sábado 30 de abril, la capital antioqueña dio lugar a uno de los conciertos más esperados del año, "Maluma en el Mapa", la puesta en escena más importante del cantante antioqueño Juan Luis, quien tuvo la oportunidad de compartir tarima con grandes del género urbano en Colombia y con invitados de talla internacional, donde sin duda alguna, Madonna fue la gran sorpresa.

Quien no pudo disimular su felicidad al conocer personalmente a la interprete de "Like a Prayer", fue la creadora de contenido colombiana Luisa Fernanda W, quien aprovechó un emotivo copy en su último post y algunas historias de Instagram para narrar lo que estaba sintiendo: "Ayer Juan Luis me presentó a Madonna, ella fue súper cordial y me saludó de beso en la mejilla, y saben qué? no tengo evidencia Jajaja pero bueno así son los buenos momentos, sólo les quería alardear, es que me siento muy feliz", escribió.

Luisa dio detalles de su encuentro con Madonna

Tras la noticia, internautas comenzaron a interrogarle sobre detalles del encuentro, a lo que Luisa aprovechó su reciente dinámica de preguntas para proporcionar los detalles, en un breve Story time.

Uno no todos los días, tiene la oportunidad de conocer a la Reina del Pop. Como muchos saben Juan Luis y Pipe llevan una amistad de muchos años, son como hermanitos, por esa razón Juan Luis es el padrino de nuestro hijo, de ahí viene la amistad que poco a poco yo he ido construyendo con Juan Luis...Resulta que él le escribe a Pipe (después del concierto) y le dice que van a rematar a su casa y que va estar Madonna, pero solamente pueden ir tú y Lu, entonces fuimos y lo primero que hizo Juan Luis cuando llegamos fue presentarnos a Madonna y yo estaba muy nerviosa.

Siguió contando que Maluma le explicó a la artista quienes eran Luisa y Pipe y ella los saludo de beso en la mejilla, la tuvieron muy de cerca y fue suficiente para que Luisa resaltara la belleza de sus ojos, su vibra y la cordialidad con la que los recibió, pese a tener un contundente aire de diva. Después contó que Madonna le ofreció maní y ella desde luego lo recibió. Esa fue parte de la interacción que tuvieron.

¿Por qué no hubo fotos y de más? porque de entrada nos dijeron "no vayan a pedir fotos" entonces fue más por respeto, tampocoi iba agarrar la cámara para grabar, ese tipo de cosas no se hacen, ya que cuando hay un protócolo uno lo sigue y listo

