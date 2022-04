Luisa Fernanda W reveló si padeció depresión postparto

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W no solo se ha destacado en las redes sociales por crear contenido para sus seguidores, sino también por compartir momentos íntimos con ellos por este mismo medio.

En esta ocasión, la joven influencer, quien es mamá del pequeño Máximo, fruto de su relación con el cantante de música popular Pipe Bueno, activó la herramienta de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram para permitirle a sus seguidores charlar sobre su etapa de madre y los retos que esta implica en su diario vivir.

Una de las preguntas que la empresaria recibió fue sin luego de tener a Máximo padeció de depresión postparto, una condición que suele ser común en las madres tras culminar su etapa de gestación.

Ante esto Luisa respondió: “Yo no sé si llamarle a esto depresión postparto, pero yo recién tuve a Máximo, yo lloraba por todo y más porque me frustraba, porque quería hacer todo perfecto. La verdad yo soy muy perfeccionista, pero ya después como que se me pasó”.