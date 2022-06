"Yo he sido víctima de todo tipo de bullying" Luisa Fernanda W

La creadora de contenido antioqueña Luisa Fernanda W se apoderó de las tendencias digitales en las últimas horas tras revelar públicamente que sí estaba esperando su segundo hijo, fruto del amor con su actual pareja, Pipe bueno, actual protagonista de la producción de Canal RCN: Te La Dedico.

Esto ha hecho que la atención se centre en gran parte de lo que hacen y publican los artistas de manera conjunta e independiente, convirtiéndose casi que de inmediato en tendencia digital. Como muestra de ello está la más reciente ráfaga de historias que compartió la ahora cantante, donde reveló que a lo largo de su vida a sido víctima de todo tipo de bullying.

Es que aquí quien me ve yo he sido víctima de ciberbullying, de bullying de todo los tipos, de críticas y chismes que no me pertenencen, que no hablan realmente de lo que soy, entonces he aprendido muchas cosas en este proceso, expresó.