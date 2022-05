Luisa Fernanda W reveló por qué nunca se le ve conducir

La influenciadora Luisa Fernanda W reveló a sus millones de fanáticos por qué nunca se muestra conduciendo sus vehículos.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí fue interrogada al respecto.

“Detesto manejar y si me puedo evitar la manejada, me la evito, entonces tengo conductores. Por eso nunca me ven manejando y también me da miedo manejar, es una realidad, no sé qué tengo con eso, será un trauma, no sé, pero algún día lo superaré, les cuento si lo supero”, aseguró.