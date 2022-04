Luisa Fernanda W reveló la peor "pataleta" que le ha hecho Máximo

La creadora de contenido Luisa Fernanda W es una de las mujeres más queridas, sonadas y seguidas de la farándula nacional por sus contenidos de belleza y diversión, por sus vida en pareja con el cantante de música popular Pipe Bueno y sobre todo, por el nuevo ciclo que vive como mamá, con el que miles de sus seguidoras se han sentido identificadas.

Recordemos que Luisa W ha enfatizado en diversas ocasiones sobre la maravillosa sorpresa que ha sido para su vida ser mamá y que de hecho, planea darle un hermanito a Máximo, en convenio con su pareja. Coincidencialmente, desde hace varias semanas han avivado fuertemente los rumores de un nuevo embarazo, mismos que ella no se ha tomado la molestía de reiterar o desmentir.

Luisa confesó sus experiencias como mamá primeriza

Es tanto el interés que genera entre sus seguidores sus experiencias como mamá, que en su más reciente dinámica de preguntas le interrogaron al respecto, en sobre cuánta ayuda recibió por parte de su familia y la de Pipe.

Ser madre primeriza es toda una misión, pero gracias a Dios a mí apoyo no me falta de parte de mi familia y por parte de la familia de Pipe, osea, Máximo tiene mucha gente que lo quiere tener y lo quiere cuidar, pero, hay muchas cosas que a mí me ha gustado aprender por sí sola, basada en mi experiencia, sin ayuda de nadie y la verdad es que no ha sido fácil, pero también hay otras que no han sido tan difíciles como muchos dicen.

Continuó diciendo que para ser madre es un aprendizaje de todos los días, porque no hay día en que no aprenda algo nuevo como mujer, como mamá, como esposa y que actualmente, se siente "una súper mamá, con muchos errores, con muchas cposas que aprender, pero aún así me siento súper".

Recordemos que durante esta dinámica, la empresaria y ahora cantante, también confesó cuál era su sueño frustado y el que no descarta desarrollar en algún futuro y es ser odontóloga o psicóloga. También confesó por qué ha estado tan ausente de las plataformas digitales y es porque además de todos sus compromisos laborales, se quedó sin niñera, entonces eso la obliga a estar muy dispuesta a su trabajo, esposo e hijo mayor tiempo.

