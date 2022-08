Luisa Fernanda W reveló cuál ha sido su antojo más raro en su segundo embarazo

La influenciadora y empresaria colombiana Luisa Fernanda W se ha mostrado bastante emocionada desde que supo que iba a ser madre por segunda vez. De hecho, en este segundo embarazo, la instagramer ha venido realizando actividades que no hizo con el embarazo de Máximo como, por ejemplo, la relevación de sexo.

Pues recordemos que en aquella ocasión realizaron una gran reunión familiar organizada por la hermana del cantante Pipe Bueno, quien era la única que conocía si su sobrino sería niño o niña. Para darlo a conocer a la pareja, familiares y sus millones de seguidores, organizó el lujoso evento en las instalaciones de Rancho MX, el restaurante de comida mexicana de los artistas.

Recientemente, la creadora de contenido digital reveló por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de diecisiete millones de seguidores, un antojo que había tenido durante el transcurso de este lunes 29 de agosto.

Según manifestó, desde que había visto un video de dos creadores de contenido dedicados a la gastronomía, no pudo evitar antojarse de un chocolate cremoso que había preparado, y por esta razón decidió expresarse públicamente con el fin de lograr que ellos le prepararan uno exclusivamente para ella.

“El video que les acabo de publicar del chocolate literalmente lo he visto como cien veces, porque me acaba de dar un antojo impresionante. Entonces miren pues este antojo, o sea, es una vaina de embarazada muy brava… El antojo es que quiero un chocolate, pero quiero el chocolate preparado por ellos, porque es que, si no, no me sabe igual. O sea, me imagino que no me va a saber igual. Y les pedí el favor de que me hicieran el chocolate, que, por favor, porque es que si no me sale el bebé con la boca abierta (Risas) voy a mandar por el chocolate. O sea, que antojo tan horrible”.