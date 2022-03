Luisa Fernanda W reveló cómo se viste en un día normal

La influenciadora Luisa Fernanda W reveló a sus miles de fanáticos el outfit que suele usar ella en un día normal para hacer algunas vueltas personales.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 16 millones y medio de seguidores, la joven compartió un video en el que se mostró desde su casa luciendo una corta blusa básica de color blanco, un pantalón medio ajustado de color verde y unas zapatillas.

Dichas prendas las acompañó con uno aretes plateados y un bolso brillante.

“Como les conté les voy a estar compartiendo lo que me gusta usar en mi día a día. Me hice el peinado de cuando tengo el pelo sucio (…) estoy obsesionada con los aretes grandes, brillantes y me puse estos y este bolso lleno de brillantes lo amo, porque es el ‘mood’ en el que estoy", detalló.