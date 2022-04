Luisa Fernanda W reveló cómo logra verse más alta pese a su baja estatura

La influenciadora Luisa Fernanda W reveló a sus millones de fanáticos su truco para verse más alta siendo de baja estatura.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W respondió si está embarazada y envió un mensaje

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 17 millones de seguidores, la joven despejó la masiva duda de sus admiradores.

Lo hizo agregando una fotografía usando un corto y ajustado vestido de color negro con blanco, unas sandalias con plataforma de color negro y un pequeño bolso de color pastel.

“¿Por qué te ves alta si eres bajita? una pregunta muy constante y muy fácil de responder. Eso depende mucho de la ropa que uses y cómo la uses, ahí está el truco.

También en mi caso las proporciones de mi cuerpo me favorecen mucho y este outfit en particular me hace ver más estilizada”, confesó.