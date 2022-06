Luisa Fernanda W revela si ella y Pipe Bueno ya conocen el sexo de su bebé

Hace algunos días Luisa Fernanda W reveló que ya se conoció el sexo del bebé que viene en camino, fruto de su relación con Pipe Bueno y desde entonces los internautas en las redes sociales comenzaron a especular sobre si el segundo hijo de la pareja es niño o niña, sin embargo, hubo varias preguntas que se hicieron los fieles seguidores, una de ellas si la influenciadora y Pipe Bueno, realmente ya conocen el sexo del bebé o si esta la información la tiene otra persona.

Y la respuesta llegó de mano de la propia Luisa Fernanda W en su cuenta oficial de Instagram, donde realizó una ronda de preguntas, la mayoría de ellas relacionada a su embarazo, pero por supuesto uno de los internautas le preguntó si ella ya conocía el sexo del bebé y la influenciadora respondió que ni ella ni Pipe Bueno conocen el sexo de su segundo hijo.

Posteriormente la empresaria dijo que el médico efectivamente ya identificó si el bebé que viene en camino es niño o niña, pero que la información se la reveló solamente a la hermana de Pipe Bueno en un sobre, así que ellos se enterarán del sexo del bebé en un evento que está realizando la familia.

“Me preguntan que, si yo ya sé el sexo del bebé y no, ni Pipe ni yo lo sabemos, solamente lo sabe la hermana de Pipe que fue la que recibió la noticia, pues el doctor le entregó un sobrecito con el sexo del bebé y ya nos están preparando todo el tema de la revelación del sexo”, respondió Luisa Fernanda W en su cuenta oficial de Instagram.

Más adelante, la generadora de contenido reveló que cuando le realizaron la última ecografía “casi se le salen los ojos”, intentando ver la pantalla para descubrir si su bebé es niño o niña, sin embargo, no logró ver nada, solo su rostro y que está muy bien de salud, además confesó que está muy ansiosa por su embarazo y que eso ha provocado que ella sueñe cosas relacionadas al hijo que viene en camino.

“Vea yo en esa ecografía estaba así, o sea, se me estaban saliendo los ojos, a ver si veía algo, pero no vi nada, solamente le vi la carita y que estaba bien y ya, pero estoy de una ansiedad, o sea he soñado y todo, o sea, sueño cosas”, detalló la influenciadora.