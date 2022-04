Luisa Fernanda W muestra cómo se maquilla cuando tiene su piel con imperfecciones

La creadora de contenido colombiana conocida como Luisa Fernanda W, decidió mostrar a sus seguidores su piel en un momento no tan bueno para demostrarles que un buen maquillaje lo puede cambiar todo.

La bella mujer, esposa del cantante y actor Pipe Bueno, empieza su video explicando que su piel no tiene ni una gota de maquillaje y que no está pasando por un buen momento.

“Como lo pueden ver, aquí no tengo ni una sola gota de maquillaje, mi piel no está pasando por la mejor etapa. Pero bueno, aún así, con granitos, con imperfecciones en nuestra piel, podemos lograr que la piel se vea bonita, sana, hidratada. Así que hoy nos vamos a maquillar, hoy me quiero hacer como un look súper glow que son mis looks favoritos” dice la influencer en su video.