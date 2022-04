Luisa Fernanda W respondió si está embarazada y envió un mensaje

La influenciadora Luisa Fernanda W ha estado en vuelta en medio de rumores de un posible embarazo, por lo que, decidió hablarles a sus seguidores al respecto.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 17 millones de seguidores, la joven habló sobre las especulaciones sin desmentir o confirmar la noticia.

“Yo pienso que una mujer debe anunciar un embarazo cuando su doctor se lo recomiende (…) Es una presión muy bárbara, yo sé que soy figura pública, pero todo el mundo excusa sus insultos y su presión en que ‘es figura pública y exponen su vida’.

En primer lugar, yo hace mucho tiempo dejé de exponer mi vida por acá, comparto momentos, cosas bonitas, pero nadie sabe realmente yo qué hago en mi día a día porque me he vuelto más privada en ese tipo de cosas y si estoy embarazada esperemos a que me crezca la barriga para yo salir a anunciarles con felicidad ‘sí, estoy embarazada’, pero si no me crece la barriga quizás simplemente solo estoy trocita, se me inflamó el colón o que se yo”, dijo.