Luisa Fernanda W se defiende de quien le dice que no muestre de más

En la tarde de este miércoles 20 de abril, la creadora de contenido Luisa Fernanda W quiso subir una receta de pasta carbonara que ella misma hizo y que le aprendió al chef Rausch.

En el video, Luisa lleva puesta una blusa con un profundo escote. Sin embargo, a la hora de cocinar ella se pone un delantal y, la mayoría de sus seguidores, se concentran en lo que está haciendo en la cocina y no precisamente en lo que lleva puesto.

No obstante, una de las usuarias de esta red social le comentó que no era necesario mostrar tanta ‘pechuga’, refiriéndose a sus pechos, y hasta puso algunos emojis de carcajadas, algo que no le gustó mucho a la creadora de contenido, por lo que le contestó:

“Para eso me las puse PARA MOSTRARLAS si no, pues me hubiese quedado plana. Aquí la que está cayendo bajo es usted criticando a otra mujer. Deje de ser metida señora que el cuerpo es mío” escribió la influencer.

La creadora de contenido recibió bastante apoyo por parte de los internautas

Muchos usuarios de Instagram se mostraron de acuerdo con la respuesta de Luisa, pues argumentaron que nadie tiene por qué criticar el cuerpo de las demás personas ni la manera en que lo muestren.

“Amén!!! Ese afán de la gente de hablar del cuerpo de los demás” escribió una de las usuarias de esta red social.

“La gente se pasa, probablemente la señora tiene dos huevos fritos” comentó otra internauta.

“La verdad toda la razón a Luisa, la gente sufre por el cuerpo y la plata de otros. Bien por ella”.

“Y es cierto, el cuerpo es de ella. Cada quien verá qué hace con él”.

Sin embargo, también hubo personas que le dieron la razón a la mujer que criticó a Luisa, pues dicen que la influencer se expone a ese tipo de comentarios por la ropa que usa en su contenido.

“O sea, déjame ver si entendí, ¿Luisa Fernanda con su libertad de expresión se muestra como quiere, pero la otra señora no puede hacer uso de esa misma libertad de expresión para decir lo que le plazca? Si la otra no tolera comentarios malos entonces no publique nada, la igual de expresión es para ambos lados...” fue uno de los comentarios.

