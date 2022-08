“Se me pueden burlar en la cara”, Luisa Fernanda W sobre críticas por cantar

La influenciadora Luisa Fernanda W se sinceró con sus millones de fanáticos sobre las críticas que suele recibir por cantar.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron al respecto.

“A mí se me pueden burlar en la cara, cuando yo empecé con las redes sociales se me burlaban en la cara, cuando yo quería sacar un libro se me burlaban en la cara y saqué cinco ediciones, cuando yo quería maquillar se me burlaban en la cara y ahora tengo una marca de maquillaje. A mí esas burlas, esas críticas jamás me han detenido porque mi mente está por encima de eso. A uno mucha gente lo va a querer detener, le va a querer meter a uno los sueños por un huequito, no se dejen, se los digo yo que me han querido hacer sentir como lo peor, pero no lo han logrado porque yo sé la calidad de ser humano que soy porque yo sé que tengo un potencial el hijuepucha, soy una mujer muy inteligente, cargada de amor y de buena vibra”, expresó.