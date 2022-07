Luisa Fernanda W recreó look de Danna Paola y así fue el resultado

La influenciadora Luisa Fernanda W recreó uno de looks de la actriz y cantante mexicana Danna Paola.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, la joven compartió un video en el que se mostró realizando uno de los maquillajes que utilizó la artista para uno lujoso evento.

Luisa Fernanda W se mostró como Danna Paola

En la grabación se dejó ver totalmente desmaquillada y con la fotografía de fondo de la intérprete de “Mala Fama” con el look que decidió hacerse.

Posteriormente enseñó el paso a paso de cada producto que se aplicó en su rostro para quedar similar a la artista, donde sus ojos de color rojo son los que más llaman la atención y en los cuales no aplicó sombras sino uno de sus labiales.

Asimismo, una vez logró el resultado deseado usó una prenda similar a la de la cantante y así estar lo más parecida posiblemente, modelando con diferentes poses su look.

Todo lo hizo al ritmo de la canción “Calla Tú” de Danna Paola, que estrenó hace un año aproximadamente y cuyo video musical suma más de 40 millones de reproducciones en YouTube.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y sorprendente parecido con el maquillaje de la artista.

“Me encanta", "estos videos me encantan", "brutal", "me encantó", "esta mujer es una tesa en lo que hace...es hermoso", "súper, qué talento", "hermosa, Dios te bendiga", "qué color tan hermoso ese labial", "hermosísima, qué talento", "quisiera saber hacerme eso yo no salgo de labial y pestañina. Quedó espectacular", "guapísima Lu", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Cabe señalar que, la paisa no solo se encuentra entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus tutoriales de maquillaje, sino que sigue cautivándolos con sus videos de outfits y estilo de vida.

Además, de continuar con la promoción de sus nuevos productos de belleza de su marca de maquillaje y trabajando en sus otros emprendimientos como su restaurante y aplicación de famosos.

También se ha mostrado muy feliz disfrutando de su segundo embarazo, de su pequeño hijo Domenic, de quien tiene más de cinco meses de gestación, fruto de su relación con el cantante Pipe Bueno.

