Experto revela presuntas cirugías en el rostro de famosas colombianas

Tras analizar sus rostros, un Doctor especialista en medicina estética reveló los posibles procedimientos estéticos que se habrían realizado algunas famosas como Luisa Fernanda W y la cantante Greeicy Rendón. para mejorar su apariencia física y causar mayor sensación en sus carreras artísticas.

El experto fue claro en decir que su objetivo es mostrar cómo se pueden lograr excelentes resultados con el buen uso de dichas intervenciones. Otras de las famosas colombianas que pasaron por la "lupa" del Dr. fueron las influenciadoras Epa Colombia y Dani Duke.

Con fotos comparativas, de antes y después, el Dr. Juan Diego Otálvaro dijo que en el caso de Dani Duke se podría decir que se sometió a un aumento de pómulos y labios, así como rinoplastia y una intervención en el mentón. La mayoría de las famosas analizadas se han aplicado botox para mejorar la apariencia de la piel en el rostro.

Luisa Fernanda W, tendría según el médico los mismos retoques que Duke, así como un perfilamiento mandibular. Sin embargo, la propia empresaria respondió a la publicación del médico diciendo que ella no se ha realizado intervenciones para mejorar su mentón y pómulos.

“Doc, cuando quiera me revisa para que se de cuenta que no tengo ni perfil mandibular, ni pómulos, ni mentón… yo soy muy abierta con las cosas que me he hecho, y jamás negaría lo que tengo. La nariz lo saben, Botox también, y los labios me los hice pero me retire el producto por que se me regó por parte del rostro, por eso jamás me volví hacer nada”, fue la respuesta de Luisa Fernanda.

Sobre la guapísima cantante Greeicy Rendón, el médico indicó que la artista tendría aumento de labios y rinoplastia. “Greeicy Rendon! Una de las famosas más conocidas de Colombia, una vez más demostrando como con aplicaciones sutiles de ácido hialurónico y Botox logramos resultados espectaculares”, escribió el Doctor sobre la caleña.

Otro de los ejemplos que tomó el especialista fue Epa Colombia. Acerca de la empresaria de Keratinas, el Dr. Dijo que al igual que los anteriores casos, Epa tiene rinoplastia, perfilamiento mandibular, botox, aumento de pómulos y labios, así como bichectomía.

