Luisa Fernanda W revela por qué no ha alistado la habitación para Dómenic

Faltan pocos meses para que nazca Dómenic, el segundo hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, y parece que la célebre pareja ya tiene todo listo para la llegada del hermano de Máximo, aunque parece que hay detalles que han cambiado respecto a lo que fue su primer embarazo.

O por lo menos así lo dejó ver la influenciadora en una reciente dinámica de preguntas que realizó en su cuenta oficial de Instagram, en donde los internautas la cuestionaron sobre diferentes temas, uno de ellos su embarazo, por eso una seguidora aprovechó para preguntarle si ya ella tenía el cuarto listo para la llegada de su segundo bebé.

Y por supuesto Luisa Fernanda W no tuvo ningún problema en contestar asegurando que ella no considera necesario un cuarto para un niño recién nacido, pues la experiencia que tuvo con Máximo y la lactancia, pues su primer hijo estuvo la mayoría del tiempo en su habitación y hasta ahorita lo está pasando al cuarto que le había destinado a él.

“Los cuartos de los bebés, me parecen divinos y toda esa vaina preciosa, pero con la experiencia con mi primer hijo, me quedó que un cuarto para un bebé recién nacido, para mí no es necesario, por el tema de la lactancia, yo le tenía el colecho a Máximo en mi cuarto, porque se me hacía mucho más cómodo para lactarlo, apenas hasta ahorita a Máximo lo estoy sacando del cuarto y me ha ido súper bien y este es el cuarto de los dos”, respondió Luisa Fernanda.