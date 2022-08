Luisa Fernanda W enseñó su excéntrico look para celebrar un año de Rancho MX

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W se había mostrado bastante emocionada por celebrar el primer año de Rancho MX y aprovechó parte de la tarde para permitirse descansar y así lograr estar regia durante el evento que se llevaría a cabo en horas de la noche.

Recordemos que hace un año el cantante de música popular Pipe Bueno y Luisa Fernanda estaban inaugurando el gastrobar Rancho MX y que fueron varios los invitados de la farándula nacional que asistieron y mostraron lo que más les gustó del este lugar con temática mexicana, por lo que se creería que en esta ocasión sería algo similar.

Luisa había afirmado anteriormente que este evento era completamente privado por lo que quienes asistan serán invitados exclusivos y muy cercanos a la famosa pareja.

Ahora, horas antes del tan esperado momento, la creadora de contenido digital publicó un corto audiovisual a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de disiente millones de seguidores, en el que enseñó su excéntrico look para celebrar este primer aniversario.

“Hello, hoy voy a hacer un ‘Get Ready With Me’ (En español: Arréglate conmigo) para el evento privado que tengo en mi restaurante Rancho MX. O sea, hoy vamos a celebrar un año, así que bueno, este es el look que tengo pensado para hoy. Gracias a Majito por ayudarme con esto, miren las opciones que tengo”, explicó la influenciadora segundos antes de mostrar las prendras y posteriormente el outfit puesto.

Este consistía de una falda negra transparente con brillos blancos y una blusa tipo cropton del mismo estilo que dejaba al descubierto su panza de embarazada. Además de un peinado bastante sencillo, pero muy elegante y diversos accesorios para combinar.

LA REACCIÓN DE LOS INTERNAUTAS

Claramente las reacciones por parte de los seguidores de la mujer no se hicieron esperar y rápidamente la casilla de comentarios se fue llenado de mensajes en los que destacaban su belleza.

“Ayyy, esa barriguita preciosaa”, “Ella es pura actitud y personalidad por eso siempre se ve tan guapa”, “Hermosa lu. Dios te bendiga tu belleza”, “El peinado me mata, cómo lo hiciste?”, “Me encanta con todo se ven hermosos ustedes dos”, “Felicitaciones y que sigan los éxitos”, “Muy espectacular encantada quede, a ti todo te luce pero este look te quedo @luisafernandaw no puedo”, “Uffff quedaste de ensueño @luisafernandaw te amo y espero les vaya super bien”.

