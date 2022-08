Luisa Fernanda W revela sus condiciones para trabajar con una marca

En su cuenta de Instagram con más de 17 millones de seguidores, la creadora de contenido colombiana conocida como Luisa Fernanda W reveló las condiciones y documentos que le exige a una marca para poder trabajar con ella.

Y es que cabe recordar que una de las mayores fuentes de ingresos de los influencers en todo el mundo es la publicidad que le hacen a diferentes marcas de diferentes productos. Luisa, quien recientemente reveló cómo su hijo Máximo la consiente en su embarazo, publicó un video dando a conocer estos interesantes datos.

Luisa resalta la importancia de asesorarse con profesionales en leyes que le ayuden a verificar que la marca cumple con todo lo legalmente exigido.

“Es importante que, para trabajar en estos medios, te acompañes de un equipo legal, esto no te puede faltar ¿Por qué? Porque cuando una marca solicite trabajar contigo es tu equipo legal quien se va a encargar de revisar punto por punto y darle el okay a la marca, o sea saber que la marca sí está al día con lo que tú estás pidiendo” continúa.

La creadora digital también explica que le gusta establecer, junto con la marca, las acciones de la pauta, pues no le gusta verse obligada a la hora de promocionar un producto.

“Cuando todos los puntos están okay, yo le solicito a la marca que me envíe el producto para yo probarlo durante un mes, máximo dos meses. Después de yo tener el producto aprobado, lo que yo hago es enviar un contrato de confidencialidad para enviarle mis tarifas a la marca. Por lo general, las marcas envían lo que desean para su pauta, pero a mí me gusta tener una reunión previa para que nos alineemos, tanto la marca como yo, y podemos hacer una pauta en donde Luisa Fernanda se sienta cómoda y no le impongan qué hacer porque ahí es cuando no se ve orgánico, entonces me gusta hacerles una contrapropuesta”.