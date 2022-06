Luisa Fernanda W llamó “desocupada” a mujer que la criticó en redes

Luisa Fernanda W suele publicar a diario mucho contenido relacionado a su trabajo, sus outfits, sus videos divertidos y lo que vive día a día en su vida personal y sobre todo con su familia conformada con Pipe Bueno, Máximo y el bebé que viene en camino y que ha hecho que ella sufra varios cambios.

La advertencia que había hecho Luisa Fernanda W

Recientemente a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, la influenciadora le confesó a sus seguidores que debido a su embarazo no está muy tolerante con las críticas que usualmente suele recibir de parte de los internautas.

“Desde que yo estoy embarazada, estoy intolerante. Y yo soy una persona muy tolerante, pero, desde que estoy embarazada no, tengo como esa intolerancia así ahhh. Y a veces toca pues gente que comenta cosas y toca vea pum responderles porque pues la intolerancia del embarazo, Dios perdóname. Y discúlpenme ustedes también cuando a veces pues como que no me la dejo montar es que pues marica ya jajaja. Pero yo creo que es el embarazo, si no estuviera embarazada como que ¡agh!, pero discúlpenme”, dijo Luisa Fernanda W en ese momento.

La dura respuesta de Luisa Fernanda W a una seguidora

Sin embargo, pese a esa confesión, las críticas no pararon y una de sus seguidoras comentó uno de los últimos videos que ella publicó en su cuenta de Instagram, en la que ella muestra un look inspirado en las populares muñecas Barbies, cuestionándola por sus publicaciones afirmando que “esta tipa no tiene oficio”.

Y tal como ella lo había advertido horas antes, Luisa no toleró este comentario y respondió duramente a la internauta, resaltándole que precisamente publicar contenido en las redes sociales es su oficio y luego la llamó “Desocupada”, afirmando que la que no tienen oficio es ella ya que supuestamente no trabaja por estar criticándola a ella

“Este es mi oficio. Aquí la que no tienen oficio criticando es usted, mueva ese (emoticón de durazno) y póngase a trabajar. Desocupada”, escribió la generadora de contenido que ya tiene más de 17 millones de seguidores en Instagram.

